У Пекіні набула чинності заборона на володіння дронами — The Japan Times

У Пекіні, Китай, 15 листопада набула чинності заборона на володіння та зберігання безпілотних літальних апаратів. Обмеження поширюється на міські та сільські райони муніципалітету площею близько 16 400 квадратних кілометрів, повідомляє The Japan Times.

Заборона на зберігання і перевезення

Про рішення влада Пекіна оголосила у вересні. Воно забороняє володіти та зберігати дрони з метою посилення безпеки столиці. Також заборонено ввозити до міста безпілотники та їхні компоненти.

До набуття правилами чинності власники мали позбутися пристроїв: перепродати їх у схвалених пунктах викупу або онлайн чи вивезти дрони за межі території дії заборони. Тим, хто надалі володітиме дроном, можуть загрожувати штраф і конфіскація обладнання.

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Винятки та попередні обмеження

Винятки щодо польотів можуть надавати для конкретних завдань, зокрема боротьби з тероризмом, правоохоронної діяльності, екстреної допомоги, сільського господарства та наукових досліджень.

У травні 2026 року Пекін уже заборонив продаж дронів. Тоді власники мали зареєструвати пристрої в органах влади, але могли залишати їх у себе. Нові обмеження запровадили на тлі побоювань щодо безпеки повітряного простору після того, як у червні малий літак врізався в найвищий хмарочос міста: пілот загинув, ще 13 людей дістали поранення.

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