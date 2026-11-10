У Пекіні відкрили виставку корони імператриці з 4 414 перлинами — ECNS

Національний музей Китаю в Пекіні відкрив спеціальну виставку, присвячену короні Дев’яти драконів і дев’яти феніксів імператриці Сяодуань епохи Ваньлі. Експонат раніше демонстрували в постійній експозиції музею, присвяченій давній історії Китаю, повідомляє ECNS.

Корону можна оглянути з усіх боків

Виставка має назву «Ритуали та пишнота династії Мін: корона Дев’яти драконів і дев’яти феніксів імператриці Сяодуань епохи Ваньлі». Новий формат експонування дає змогу оглянути корону з усіх ракурсів, зокрема побачити золотого фенікса на її задній частині, якого в попередній експозиції рідко можна було побачити.

Корона важить 2 320 грамів. Її оздоблено 115 коштовними каменями — 57 рубінами та 58 сапфірами — а також 4 414 перлинами. Основу виробу зроблено з лакованого бамбукового каркаса, обтягнутого шовком.

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Символіка та технологія виготовлення

На короні зображені золоті дракони, що здіймаються над хмарами з пір’я зимородка, а також фенікси серед коштовного листя. Виріб відображає художні традиції та церемоніальну культуру династії Мін, яка існувала у 1368–1644 роках.

Експозиція складається з чотирьох розділів. Вони розповідають про розкопки та реставрацію корони, її церемоніальне значення і символіку дев’яти драконів та дев’яти феніксів. Відвідувачам також пояснюють результати наукових досліджень технології виготовлення виробу та показують, як його естетику переосмислюють у сучасному дизайні.

Один із розділів присвячено філіграні, інкрустації пір’ям зимородка та закріпленню коштовного каміння. На виставці використовують цифрові й мультимедійні технології, зокрема імерсивний фільм, що відтворює історичне середовище епохи Ваньлі. Для проєкту також підготували нові сувенірні вироби; виставка триватиме тривалий час.

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