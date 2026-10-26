У Пенангу зсув вдарив по будинку, загинув 73-річний чоловік — Channel NewsAsia

У Пенангу, Малайзія, 73-річний чоловік загинув після того, як зсув вдарив по двоповерховому будинку в районі Таман-Сері-Рамбай у Пая-Терубонгу. Інцидент стався вранці 25 жовтня. За даними Channel NewsAsia, екстрені служби отримали повідомлення про зсув о 8:36.

Троє людей опинилися в зоні зсуву

Під час інциденту в зоні зсуву опинилися троє людей. Двох із них урятували, однак 73-річний чоловік залишився під уламками. Рятувальники констатували його смерть на місці, а тіло дістали приблизно об 11:00.

Міська рада острова Пенанг зупинила роботи на будівництві кондомініуму на схилі неподалік від місця події. Мер ради А. Раджендран заявив, що рішення ухвалили для проведення розслідування. За його словами, дорожній проєкт і будівництво кондомініуму тривають понад рік, а в районі також проводять роботи зі стабілізації схилу.

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Попередні причини зсуву

Член виконавчої ради штату Пенанг з питань інфраструктури, транспорту та цифрових технологій Заїріл Хір Джохарі повідомив, що стабілізацію окремих ділянок схилу на момент зсуву ще не завершили. За його словами, саме одна з таких незавершених ділянок постраждала від зсуву.

Окружний посадовець Ісма Сухаїмі Шайрфф зазначив, що рух ґрунту на місці фіксують попри суху погоду. За попередніми висновками влади, витік у водопровідній трубі на схилі та забиті дренажі могли призвести до накопичення води і спричинити зсув. Він також попередив, що в разі подальшого зміщення ґрунту на майданчику можуть упасти важкий кран і великі бетонні блоки.

Евакуація поблизу місця події

Відкритий схил планують накрити пластиковим покриттям для захисту від дощу. Мешканцям шести будинків поблизу місця події наказали евакуюватися.

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