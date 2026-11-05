У Пенджабі 63 людей затримали під час кампанії проти незаконного відбору води — Dawn

У пакистанській провінції Пенджаб іригаційний департамент із середини жовтня зареєстрував 200 заяв про правопорушення (FIR) щодо незаконного відбору води з каналів. У межах цієї кампанії затримали 63 людей. Заходи проводять на тлі 22-відсоткового дефіциту води в поточному сезоні рабі, повідомляє Dawn.

Перевірки водовипусків

За вказівкою головного міністра провінції польові групи департаменту з початку сезону 15 жовтня перевірили 19 436 водовипусків у каналах. Кампанія спрямована проти несанкціонованих прорізів у каналах, встановлення сифонів і втручання у водовипуски, через які вода може не надходити фермерам у нижній частині зрошувальної системи.

За даними департаменту, виявлено 1 311 водовипусків зі слідами втручання, з яких 1 148 уже відновили. Також зафіксували 737 інших порушень, зокрема незаконне встановлення труб і прорізи в каналах; 718 із них усунули. Посадовці передали місцевій поліції 715 повідомлень, відомих як робкари, а сума накладених штрафів сягнула 915 500 пакистанських рупій.

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Представник відомства заявив, що кампанія передбачає цілодобове патрулювання, скоординовані нічні операції та оголошення в мечетях із закликом протидіяти незаконному відбору води.

Обмежений розподіл води

Управління водними ресурсами басейну Інду повідомило, що для сезону рабі 2026–2027 доступні 29,18 млн акр-футів води за потреби у 38 млн акр-футів відповідно до Водної угоди 1991 року. Через це обсяги водозабору для провінцій скоротили, а Пенджабу передбачено 15,564 млн акр-футів води.

Найбільше випадків втручання у водовипуски зафіксували в іригаційній зоні Бахавалпур — 621, далі йдуть Фейсалабад із 326 випадками та Лахор зі 121. Найбільше FIR зареєстрували в Саргодзі — 50, у Бахавалпурі — 44, а в зоні Мултан — 33. За словами представника департаменту, FIR реєстрували, а затримання проводили у випадках повторних порушень, незаконного розширення водовипусків або встановлення сифонних труб.

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