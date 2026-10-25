У Пенджабі посадовця Джанга перевели через авто Pera на джип-ралі — Dawn

У пакистанській провінції Пенджаб голову уряду Мар'ям Наваз заявила, що посадовця округу Джанг Бабара Сахіба Діна негайно усувають з посади через використання службового автомобіля Управління забезпечення виконання та регулювання Пенджабу (Pera) під час джип-ралі.

Як повідомляє Dawn, увагу Наваз привернуло відео в соцмережах, на якому автомобіль Pera бере участь у ралі разом з іншими машинами. Вона заявила, що використання ресурсів регуляторного органу не за призначенням є серйозним порушенням адміністративної дисципліни та встановленої політики.

Формальне рішення про переведення

Наваз також оприлюднила повідомлення Департаменту служб і загального адміністрування уряду Пенджабу. У документі йдеться, що за розпорядженням губернатора Сахіба Діна негайно перевели та зобов'язали з'явитися до департаменту для подальших розпоряджень.

У відповідь на твердження, що автомобіль супроводжував ралі з міркувань безпеки та для рятувальних потреб, Наваз зазначила, що безпека належить до повноважень поліції, а реагування на надзвичайні ситуації — служби Rescue 1122. За її словами, ці функції не входять до законодавчо визначених повноважень Pera.

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Лист про використання транспорту

Триденне Jhang Thal Jeep Rally завершилося минулого тижня. За словами районного інформаційного посадовця Ріаза Марта, захід організували разом із приватними спонсорами, а влада провінції позитивно його оцінила.

21 жовтня генеральний директор Pera Фаррух Атік Хан надіслав посадовцям округів і головам районних рад із забезпечення виконання та регулювання листа щодо можливого неналежного використання автомобілів відомства. Він зазначив, що пікапи з подвійною кабіною, призначені винятково для польових операцій Pera, залучають до несанкціонованої діяльності. Також у листі вказано, що деякі посадовці передавали автомобілі своїм помічникам, попри політику відомства.

Pera створили в середині 2025 року для протидії незаконним забудовам і контролю цін у різних районах Пенджабу. У травні надходили скарги на можливе хабарництво працівників відомства та переслідування продавців і власників крамниць, після чого Наваз доручила вжити заходів проти причетних посадовців.

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