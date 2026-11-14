У Пенджабі створили 67 груп для гасіння пожеж на полях — Cyprus Mail

У пакистанській провінції Пенджаб сформували 750-особовий підрозділ із 67 мобільних груп, які мають оперативно реагувати на підпали стерні на рисових полях. Підрозділ створили на тлі чергового сезону смогу, що накрив Лахор та інші райони Південної Азії.

Як повідомляє Cyprus Mail, під час одного з виїздів поблизу Лахора співробітники групи загасили вогонь на полі за кілька хвилин. За словами посадовців, це перший у Пакистані підрозділ, спеціально створений для боротьби із забрудненням.

Реагування за 10–15 хвилин

Керівниця департаменту захисту довкілля та зміни клімату Пенджабу Силват Саїд повідомила, що групи працюють у головних рисосійних районах провінції. Вони мають прибувати на місце повідомленої пожежі протягом 10–15 хвилин, а також патрулюють поля й приймають скарги через кілька каналів.

За даними відомства, за одну добу цього тижня воно отримало 679 повідомлень про займання на полях у Пенджабі та загасило 650 пожеж. Супутникові дані також зафіксували, що площа вигорілих ділянок в Індії та Пакистані нині є меншою за історичний середній показник для цього періоду року.

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Штрафи та субсидована техніка

Фермерів, яких викрили на спалюванні післяжнивних решток, можуть оштрафувати на 15 тисяч пакистанських рупій, або близько 54 доларів, за акр. За несплату штрафу можливі кримінальне переслідування та ув’язнення строком до шести місяців.

Влада також розподілила понад 10 тисяч субсидованих сівалок Super Seeder: держава покриває 60% їхньої вартості, а фермери — решту 40%. Один із аграріїв, Мухаммад Ісмаїл, заявив, що перехід на таку техніку та відмова від спалювання стерні підвищили врожайність пшениці з акра. Водночас фермер Салім Аббас зазначив, що багато господарств досі вважають випалювання найдешевшим і найшвидшим способом підготувати поле до наступного посіву.

Забруднення в регіоні посилює поєднання диму від спалювання рисових решток, промислових викидів, автомобільних вихлопів і будівельного пилу, яке затримується холодним зимовим повітрям. За словами генерального директора департаменту захисту довкілля Пенджабу Абдулли Найяра, кількість госпіталізацій через пов’язані зі смогом проблеми з горлом минулого місяця становила 69% від рівня жовтня 2025 року.

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