У Пенджабі врожайність фруктів упала до 50 відсотків через спеку — Dawn

У пакистанському Пенджабі дедалі частіші й сильніші хвилі спеки порушують сільськогосподарське виробництво, скорочують доходи селянських родин та посилюють продовольчу незахищеність. У зонах провінції з високим рівнем опадів продуктивність фруктів знизилася на величину до 50%, ідеться у спільному звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої метеорологічної організації, повідомляє Dawn.

Оцінка «Екстремальна спека та сільське господарство» визначає підвищення температури одним із найгостріших ризиків для світового виробництва продовольства. Автори наголошують, що спека вже спричиняє суттєве зниження врожайності та завдає уразливим фермерським громадам негайних економічних і харчових втрат.

Втрати врожаїв і тваринництва

Спека також позначається на тваринництві в регіоні. За даними звіту, великі жуйні тварини за теплового стресу дають менше молока, тоді як серед дрібних жуйних частішають спалахи ящуру. Скорочення сільськогосподарського виробництва безпосередньо зменшує доходи родин, які залежать від фермерства, і обмежує їхню можливість купувати основні продукти.

Ситуацію ускладнює швидше псування овочів, молочних продуктів та інших швидкопсувних товарів за екстремальних температур. Це зменшує доступність їжі на місцевому рівні та сприяє зростанню цін. Унаслідок цього сільські родини одночасно виробляють менше різноманітної й поживної їжі для себе та втрачають кошти, необхідні для її придбання на ринку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив спеки на жінок

Автори оцінки зазначають, що непропорційно великий тягар спеки несуть жінки. У Пенджабі вони беруть участь у збиранні врожаю, зборі води та виконують фізично важку домашню роботу, через що тривалий час перебувають під високими температурами. Це підвищує ризик пов’язаних зі спекою захворювань та інших ускладнень зі здоров’ям.

Особливо вразливими названо вагітних і жінок, які годують грудьми, адже під час нестачі продовольства їхні підвищені потреби в харчуванні можуть залишатися незадоволеними. Дослідження, наведені у звіті, пов’язують підвищення температури на кожен 1°C зі зростанням імовірності передчасних пологів на 4%. Під час хвиль спеки цей ризик сягає 26%, зазначено в оцінці.

ФАО та ВМО також попередили, що екстремальна спека посилює наявні небезпеки, зокрема посухи й ризики руйнівних лісових пожеж, в аграрному секторі у світі. За сценарію високих викидів майже половина світового поголів’я великої рогатої худоби до 2100 року може зазнати небезпечного теплового впливу, а щорічні втрати можуть наблизитися до 40 млрд доларів.

Читай нас у