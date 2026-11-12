У США віцеадмірал Роб Гоше, який у Пентагоні відповідає за портфель підводних човнів, заявив, що передати ВМС США перший стратегічний ракетоносний підводний човен класу Columbia у 2028 році цілком можливо. Водночас він наголосив, що це складне завдання, яке потребує значного обсягу роботи, повідомляє Breaking Defense.

Оптимістичніша оцінка

Гоше виступив на щорічному симпозіумі Submarine League. За його словами, упевненість у дотриманні графіка зростає щотижня завдяки аналізу виробничих показників, узгодженню цілей, поліпшенню виробничого планування та усуненню щоденних виробничих вузьких місць.

У квітні віцеадмірал характеризував досягнення цілі на 2028 рік як надзвичайно складне завдання. Тоді він також зазначав, що термін передання не слід дотримуватися, якщо це матиме довгострокові наслідки для програми.

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Графік будівництва District of Columbia

Головний човен серії, District of Columbia, спочатку планували передати флоту у 2027 році. У 2025 році керівники ВМС допускали перенесення терміну на 2029 рік через проблеми у постачальників, однак у 2026 році продовжили орієнтуватися на 2028-й.

ВМС США та суднобудівні партнери General Dynamics Electric Boat і HII Newport News Shipbuilding у 2025 році розробили план прискорення робіт. Він передбачав доставлення всіх модулів District of Columbia на верф фінального складання General Dynamics Electric Boat у Гротоні, штат Коннектикут, до кінця 2025 року.

У лютому 2026 року контрадмірал Тодд Вікс повідомляв, що District of Columbia був готовий приблизно на 65%, а другий човен серії, майбутній Wisconsin, — приблизно на 35%. За його словами, повномасштабне будівництво було заплановане на початок 2030-х років. Раніше ВМС повідомляли, що через нестачу працівників на верфях і проблеми в ланцюгах постачання District of Columbia може затриматися на 12–16 місяців.

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