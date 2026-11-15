У передмісті Дамаска вибух у автомобілі вбив батька й доньку — Al Jazeera

У Джарамані, на південно-східній околиці Дамаска в Сирії, вибух в автомобілі забрав життя чоловіка та його доньки. Ще одна людина, яку вважають дружиною загиблого, дістала тяжких поранень. За даними Al Jazeera, вибух міг спричинити вибуховий пристрій, закладений усередині автомобіля.

Розслідування вибуху

Сили внутрішньої безпеки Сирії оточили район інциденту та почали розслідування обставин вибуху. Свідки розповіли, що Kia Rio був припаркований між двома житловими будинками в Джарамані, яку вважають переважно тихим житловим районом.

У Джарамані проживає велика громада друзів — релігійної меншини. У районі також виникала напруженість між частиною друзів і сунітською більшістю, яка підтримує уряд президента Ахмеда аш-Шараа.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Безпекова ситуація в столиці

Кореспондентка Al Jazeera Гайді Петт, яка працювала на місці вибуху, заявила, що безпекова ситуація в сирійській столиці залишається складною, хоча після падіння режиму колишнього президента Башара аль-Асада два роки тому вона поліпшилася.

За її словами, протягом останніх кількох місяців сталися два резонансні інциденти. Серед них — подвійний напад у липні під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, який сирійська влада пов’язала з осередком угруповання «Ісламська держава». Також смертельний напад стався на кафе Lawyer’s Cafe неподалік Палацу правосуддя, де відбуваються резонансні судові процеси щодо колишніх представників режиму Асада.

Більшість останніх вибухів та інцидентів із безпекою, за словами Петт, були спрямовані не проти цивільних, а проти сил безпеки та пов’язаних із ними об’єктів. Сирійська влада також покладала відповідальність за такі напади на «Ісламську державу». Торік Сирія приєдналася до міжнародної коаліції під проводом США проти цього угруповання.

Читай нас у