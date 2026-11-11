У Перській затоці снаряд уразив танкер під прапором Ліберії — The Hindu

У Перській затоці снаряд уразив танкер MT FUJAIRAH ENERGY під прапором Ліберії. На борту перебували шестеро індійських моряків. Про це 11 листопада 2026 року, у середу, повідомив міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал, передає The Hindu.

Маршрут судна

За даними видання, судно прямувало з Аль-Рувайса до Дубая. Інцидент стався 10 листопада, коли танкер проходив Перською затокою. У матеріалі MT FUJAIRAH ENERGY названо VLCC — надвеликим танкером.

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Поранення екіпажу

Соновал заявив, що поранення дістали чотири члени екіпажу. Одним із поранених був громадянин Індії; за словами міністра, він зазнав легких травм.

Міністр також повідомив, що цього індійського моряка безпечно доправили на берег. Він повідомив про інцидент наступного дня після ураження судна. Відомості про поранення та доправлення моряка на берег навів міністр судноплавства Індії.

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