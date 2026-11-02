У Перській затоці судно уразили двома снарядами — OilPrice

У Перській затоці в неділю судно уразили двома снарядами за 83 милі на схід від Рас-ель-Хафджі — саудівського міста поблизу кордону з Кувейтом. Про інцидент повідомило Управління морських торговельних операцій Великої Британії, пише OilPrice. Даних про судно, яке зазнало удару в цьому районі, у повідомленні не наведено.

Інцидент із буксиром

Видання також цитує The Maritime Executive, яке повідомило про удар снарядом по еміратському офшорному буксиру Selat Storm у районі на північний захід від півострова Мусандам в Ормузькій протоці. Консалтингова компанія Vanguard Tech ідентифікувала його як старий буксир-постачальник із дедвейтом близько 1300 тонн.

За інформацією морського моніторингу, після удару Selat Storm частково тонув. Відомостей про стан екіпажу не повідомляли. OilPrice називає цей інцидент імовірною атакою Ірану, однак незалежного підтвердження відповідальності Тегерана у матеріалі немає.

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OilPrice зазначає, що 18 жовтня снаряд влучив у нідерландський буксир JIF Barracuda в Ормузькій протоці. Видання також пише, що минулого четверга Іран заявив про чотири танкери, які, за твердженням Тегерана, підірвалися на мінах під час «незаконного» проходження через протоку.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї заявив, що за виконання вимог Тегерана можна було б відновити безпеку в Ормузькій протоці та переговорний процес. Серед умов у матеріалі названо воєнні репарації та виведення всіх сил із районів поблизу Ісламської Республіки.

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