У Перті 125 авто й мотоциклів підтримали 13-річного хлопця — ABC News Australia

В Елленбруку, передмісті на північному сході Перта в Австралії, жителі влаштували автопробіг на підтримку 13-річного хлопця, який, за даними ABC News, нібито зазнав нападу групи підлітків. У заході під назвою «громадський круїз» взяли участь понад 100 автомобілів і 25 мотоциклів.

Автопробіг за 12 годин

Учасники зібралися в парку Куламон, після чого проїхали до розташованого неподалік торговельного об’єкта. Автопробіг організував місцевий житель Террі Мейсон, який повідомив, що зміг підготувати захід за 12 годин. За його словами, новина про напад особливо його зачепила, оскільки його племінник також нібито зазнавав переслідувань у цьому районі.

Місцева депутатка Таня Лоуренс назвала автомобільно-мотоциклетний захід незвичним способом, яким громада вирішила продемонструвати підтримку хлопцеві та його родині.

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Обвинувачення п’ятьом підліткам

Напад, за повідомленням видання, зняли на відео та поширили у соціальних мережах. На записі група переслідує підлітка, запитуючи про вейп, після чого його штовхають на землю.

У суді у справах неповнолітніх прозвучало, що потерпілого нібито тягнули землею, били руками й ногами, погрожували ножем, а також забрали його футболку та светр. Хлопець самостійно дістався додому, а згодом звернувся до лікарні Мідленда зі струсом мозку, численними набряками на голові, синцями під очима та забоями верхньої й нижньої частин тіла.

Поліція висунула обвинувачення п’ятьом підліткам віком від 13 до 17 років. Їм інкримінують заподіяння тілесних ушкоджень і збройне пограбування за обтяжувальних обставин у зв’язку з цим випадком. Розслідування триває.

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