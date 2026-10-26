У Перті 13-річного залишили під вартою на шість тижнів — ABC News Australia

У Перті, Австралія, 13-річного хлопця залишили під вартою на наступні шість тижнів у справі про стрілянину з автомобіля по житловому будинку в районі Госнеллс. Він перебуватиме в центрі тримання під вартою Banksia Hill, оскільки не подав клопотання про звільнення під заставу.

Як повідомляє ABC News, мати підлітка наразі шукає для них стабільне та придатне житло після нещодавнього переїзду родини до Західної Австралії. Питання застави може бути розглянуте після того, як сім’я матиме відповідне помешкання.

Обвинувачення у стрілянині

За версією поліції, у перші години 17 жовтня хлопець із напівавтоматичної гвинтівки зробив понад 20 пострілів по будинку на Bert Street у Госнеллсі. У будинку на той момент перебували семеро людей, зокрема діти. Серйозних травм ніхто не зазнав.

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На записі камер відеоспостереження, за даними медіа, чути 27 пострілів. Наступного дня хлопця затримали на парковці в районі Белмонт. Йому висунули вісім обвинувачень, серед яких незаконне використання вогнепальної зброї, створення загрози життю, володіння викраденим майном і керування автомобілем без відповідного дозволу.

Особливості розгляду справи

Підліток взяв участь у короткому засіданні Дитячого суду Перта через відеозв’язок. Суд також почув, що у справі матиме значення його здатність усвідомлювати серйозність своїх дій, оскільки йому менш як 14 років.

У Західній Австралії діє принцип doli incapax: обвинувачення має довести, що дитина віком до 14 років розуміла, що ймовірні дії були серйозно неправильними. Прокуратурі наказали передати захисту матеріали доказів, зокрема ті, що стосуються Вікторії. Поліція досі не знайшла карабін, який, за її твердженням, використовував підліток. ABC News повідомляє, що правоохоронці також перевіряють можливі зв’язки справи з організованою злочинністю. Наступне засідання призначене на грудень.

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