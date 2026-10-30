В австралійському Перті 22-річному чоловікові висунули обвинувачення у діях із підготовки або планування терористичного акту. Як очікується, він постане перед судом у п’ятницю, повідомляє ABC News.

Додаткове обвинувачення

Раніше чоловіка заарештували та в грудні висунули йому дев’ять обвинувачень. Після подальшого розслідування Об’єднана контртерористична група Західної Австралії висунула йому ще одне обвинувачення.

Новий пункт стосується дій, вчинених під час підготовки або планування терористичного акту. У повідомленні ABC не уточнюється зміст дев’яти попередніх обвинувачень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Версія поліції

Поліція стверджує, що в межах імовірного планування нападу чоловік шукав через платформу обміну повідомленнями допомогу щодо вибухових пристроїв, військової й тактичної підготовки, освіти, виготовлення зброї, бойових технік і фальшивих документів.

За версією правоохоронців, ці запити були частиною підготовки до терористичного акту. Інших деталей щодо ймовірної атаки ABC News не навело.

Читай нас у