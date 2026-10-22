У Перті чоловіка звинуватили у погрозах в офісі міністерки Бізлі — The Guardian

В австралійському Перті 56-річному чоловікові висунули обвинувачення після інциденту в офісі представниці виборчого округу міністерки місцевого самоврядування Західної Австралії Ханни Бізлі. За даними The Guardian, працівники офісу у районі Вікторія-Парк викликали поліцію в середу вдень.

Затримання та обвинувачення

Поліція заявила, що отримала повідомлення про словесні погрози від чоловіка, який мав при собі предмет, описаний правоохоронцями як імпровізована зброя бойових мистецтв — нунчаки. Чоловіка затримали неподалік від офісу та взяли під варту.

У четвер йому висунули обвинувачення у носінні зброї способом, що може викликати страх, незаконних погрозах і зберіганні канабісу. Під час інциденту ніхто не постраждав. Чоловікові відмовили у звільненні під заставу; у четвер він мав постати перед магістратським судом Перта.

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Реакція міністерки

Бізлі не було в офісі під час інциденту. Вона сказала журналістам, що двоє її співробітників були стривожені ситуацією. За її словами, чоловік нібито намагався нахилитися через захисну сітку на вході, однак працівники перебували на безпечній відстані.

Міністерка також заявила, що, на її думку, чоловік хотів отримати доступ до неї, але його мотиви невідомі. Вона додала, що погрози на її адресу надходили й раніше. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав такі випадки надто поширеними та заявив, що суспільні суперечки слід вирішувати на виборах.

Інцидент у Перті стався через кілька днів після ймовірного нападу біля офісу незалежної федеральної депутатки Гелен Гейнс у Вангаратті, штат Вікторія. Гейнс госпіталізували з тяжкими травмами, а її працівники повідомили про намір відкрити офіс наступного тижня.

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