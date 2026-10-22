В австралійському Перті 40-річному чоловікові висунули обвинувачення у справі про наїзд із втечею, внаслідок якого загинув велосипедист Джозеф Параторе. Як повідомляє ABC News Australia, аварія сталася у вівторок вранці в районі Бібра-Лейк, на півдні міста.

Аварія на North Lake Road

40-річний батько двох дітей Джозеф Параторе їхав велосипедом дорогою North Lake Road, коли приблизно о 5:20 його збив позашляховик. Велосипедист загинув на місці аварії.

Напередодні поліція звернулася до свідків із закликом надати інформацію про водія та оприлюднила записи камер спостереження, на яких Параторе зафіксований за кілька миттєвостей до зіткнення.

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Затримання і обвинувачення

Підозрюваного затримали пізніше того дня в сусідньому передмісті Янгебап, приблизно за 18 кілометрів на південь від центрального ділового району Перта. Йому висунули обвинувачення у незупинці та ненаданні допомоги, а також у неповідомленні про інцидент, який призвів до смерті людини.

Чоловікові відмовили у звільненні під заставу. Він має постати перед Магістратським судом Фрімантла. Поліція вилучила автомобіль, який, за її даними, міг бути причетний до аварії, та продовжує розслідування.

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