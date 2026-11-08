У Перті має розпочатися коронерське розслідування подвійного вбивства — ABC News Australia

У Перті, Австралія, має розпочатися коронерське розслідування подвійного вбивства Дженніфер Петельчик і її доньки Гретл. Головною темою слухань буде медична допомога, яку отримував Марк Бомбара напередодні смертельної стрілянини, повідомляє ABC News Australia.

У травні 2024 року 63-річний Бомбара застрелив 59-річну Дженніфер Петельчик та її 18-річну доньку Гретл у їхньому будинку в передмісті Флоріат. Після цього він вистрілив у себе. Чоловік прийшов до будинку, розшукуючи свою дружину, з якою жив окремо, та доньку.

Перед прибуттям поліції Бомбара здійснював погрозливі телефонні дзвінки, що спричинило масштабну поліцейську операцію. Коли правоохоронці прибули до будинку на Берклі-Кресент, Бомбара та Дженніфер Петельчик уже були мертві. Гретл доправили до Королівської лікарні Перта, де вона згодом померла.

Попередження родини та дії поліції

Донька Бомбари Аріель упродовж кількох тижнів до стрілянини намагалася попередити поліцію, що її батько мав історію домашнього та сімейного насильства й становив безпосередню загрозу. Вона та її мати залишили сімейний будинок, побоюючись за своє життя, і повідомляли офіцерам, що одна з 13 одиниць зброї Бомбари зникла.

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Внутрішнє розслідування поліції Західної Австралії встановило, що вісім офіцерів не виконали належним чином своїх обов'язків, після чого щодо них застосували дисциплінарні заходи. Жодного з поліцейських не звільнили. Комісар поліції Західної Австралії Кол Бланш у січні 2025 року заявив, що офіцери неправильно оцінили ризики та неналежно використали повноваження за законами про обмежувальні приписи й вогнепальну зброю.

Зміни у законодавстві про зброю

На час стрілянини Бомбара законно володів 13 одиницями зброї: 11 — за рекреаційною ліцензією та двома пістолетами за ліцензією колекціонера. Після трагедії парламент Західної Австралії пообіцяв змінити правила обігу зброї.

Реформи набули чинності в березні 2025 року. Вони скасували рекреаційні ліцензії, посилили вимоги до колекціонерів, встановили ліміт у 10 одиниць зброї та обов'язкову перевірку психічного здоров'я кожні п'ять років. Нові приписи також дозволяють негайно вилучати зброю після повідомлення про домашнє або сімейне насильство. Очікується, що слухання триватимуть п'ять днів.

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