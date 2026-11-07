У Перті можуть закрити щонайменше три магазини David Jones — ABC News Australia

В австралійському Перті після переходу універмагів David Jones під зовнішнє управління можуть закрити щонайменше три магазини мережі. Йдеться про торгові точки у Westfield Carousel, Garden City та Karrinyup, повідомляє ABC News з посиланням на інвестиційно-аналітичну компанію MST Marquee.

Невизначеність щодо флагмана в центрі міста

Майбутнє флагманського магазину David Jones у центральному діловому районі Перта також залишається невизначеним. Власник будівлі в Hay Street Mall — Starhill Global REIT — повідомив Сінгапурській фондовій біржі, що ритейлер має прострочену орендну плату на 1,48 млн австралійських доларів.

Компанія розглядає варіанти залучення нового орендаря або розміщення в будівлі кількох орендарів зі скороченням площі, яку займає David Jones. Лорд-мер Перта Брюс Рейнольдс назвав ситуацію тривожною та зазначив, що є люди, які напередодні різдвяного періоду не знають, що на них чекає.

Колишній співробітник David Jones Джон Флад заявив, що йому шкода працівників і людей, яких може зачепити ситуація. David Jones працює вже 188 років.

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Інвестиції та порожні вітрини

На тлі проблем David Jones торговий центр Morley Galleria цього ж тижня відновив роботу після модернізації вартістю 240 млн австралійських доларів. Проєкт розрахований на сильний попит на роздрібну торгівлю в передмістях Перта.

Starhill Global REIT водночас позитивно оцінює середньо- та довгострокові перспективи центрального району міста. Компанія серед чинників назвала відкриття міського кампусу Університету Едіт Ковен у лютому 2026 року, приріст населення та сприятливі економічні умови у Західній Австралії.

Рейнольдс визнав, що в короткостроковій перспективі сектор роздрібної торгівлі стикається з труднощами через численні порожні приміщення. За його словами, St Martin's Arcade закрили та звільнили для інвестиційного проєкту вартістю чверть мільярда доларів, який передбачає п'ятизірковий готель і нові торгові площі.

Дискусія про режим роботи

Головний економіст Торгово-промислової палати Деніел Кілі зазначив, що великі ритейлери приваблюють відвідувачів і підтримують роботу малого бізнесу в торгових центрах. Серед чинників, що ускладнюють роботу роздрібної торгівлі, палата назвала одні з найбільш обмежувальних у країні правил щодо годин роботи магазинів і знову закликала продовжити торгівлю в неділю та святкові дні.

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