У передмісті Маунт-Плезант у Перті, Австралія, вночі сталася пожежа в двоповерховому житловому будинку. На під’їзній доріжці до помешкання був напис англійською «pay your debt dog», повідомляє ABC News.

Будинок непридатний для проживання

Пожежні бригади прибули до будинку на Уллапул-роуд приблизно о 3:20 у середу вранці. За словами окружного офіцера Департаменту пожежної та аварійної служби Гарета Діга, полум’я охопило обидва поверхи — від вхідних дверей до даху.

На гасіння пожежі знадобилося близько години. Частина покрівлі обвалилася, а будинок зазнав значних внутрішніх і зовнішніх пошкоджень та більше непридатний для проживання. Поліція Західної Австралії повідомила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Поліція перевіряє версію підпалу

Причину займання поки не встановили. Місце події оглянули детективи підрозділу поліції Західної Австралії з розслідування підпалів, які перевіряють можливу версію навмисного підпалу.

Сусідка Лайн Девісон розповіла, що прокинулася від двох гучних ударів, а потім побачила вогонь над задньою частиною будинку. За її словами, мешканці помешкання перебувають у відпустці. Будинок востаннє продали у 2019 році за 2,25 млн доларів.

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