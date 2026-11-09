У Перті відтворили дзвінки перед подвійним убивством — ABC News Australia

У Перті, Австралія, на слуханнях щодо обставин загибелі Дженніфер і Гретл Петельчиц уперше відтворили записи екстрених дзвінків, які 18-річна дівчина зробила під час збройного нападу в їхньому будинку в передмісті Флоріат у травні 2024 року. Як повідомляє ABC News, Марк Бомбара прийшов до оселі, розшукуючи свою дружину Ровену, з якою жив окремо.

За даними слухань, Бомбара мав два пістолети Glock і погрожував 59-річній Дженніфер та її доньці. У першому дзвінку Гретл повідомила, що в будинку перебуває чоловік зі зброєю. Співробітники Центру допомоги поліції відповіли на цей виклик лише через одну хвилину і 20 секунд.

Дзвінки та прибуття поліції

Після роз’єднання виклику поліція, всупереч офіційній процедурі, не передзвонила заявниці та не надіслала поліцейських на місце, заявила в суді представниця, що допомагає коронеру, Рейчел Янг. Водночас Дженніфер зателефонувала своїй подрузі Ровені. Та чула, як Дженніфер казала Бомбарі, що Ровени немає в будинку, і просила його покласти зброю.

Під час другого дзвінка до служби Triple Zero Гретл пошепки повторила, що в будинку є чоловік зі зброєю. Після цього в записі пролунали крики та ще один постріл. Вона також написала сестрі Лісл, яка їхала неподалік із хлопцем, попросивши викликати поліцію та повідомивши, що її руки зв’язані.

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У своєму дзвінку до Triple Zero Лісл сказала оператору, що чоловік приставив зброю до голови її матері. На той момент до будинку вже скерували кілька поліцейських автомобілів. Перші правоохоронці прибули через 11 хвилин після першого виклику Гретл, а спеціалізовані поліцейські здійснили примусове проникнення до будинку о 16:46 — через 18 хвилин після цього дзвінка.

Усередині виявили тіла Бомбари та Дженніфер Петельчиц. Гретл ще подавала ознаки життя, її доправили до лікарні Royal Perth Hospital, однак невдовзі вона померла.

Заяви родини Бомбари

На слуханнях також повідомили, що за кілька місяців до нападу Бомбара переніс два інсульти, внаслідок яких отримав набуте ушкодження мозку. Його донька Кендіс описала зміни в поведінці батька як значні та заявила, що на початку травня просила лікарів не виписувати його з лікарні Sir Charles Gairdner Hospital.

У листі до коронера Кендіс, а також її брати Айзек та Іден заявили, що ушкодження мозку призвело до змін у поведінці батька і що він мав тяжкі прояви депресії та тривожності. Родина висловила невдоволення медичною допомогою, стверджуючи, що лікарня не провела комплексного оцінювання психічного стану, хоча близькі просили про це. Під час первинного оцінювання 7 травня Бомбара заперечував наявність думок про самогубство.

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