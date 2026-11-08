У Перті закликали штрафувати за небезпечний обгін — ABC News Australia

У Перті, Австралія, велосипедист Пітер Гаттон закликав поліцію Західної Австралії частіше штрафувати водіїв, які не залишають безпечної дистанції під час обгону велосипедистів. Чоловік встановив на велосипеді передню та задню камери й від минулого року чотири рази повідомляв поліцію про небезпечно близькі обгони, повідомляє ABC News.

Попередження замість штрафів

За словами Гаттона, в одному випадку поліції не вдалося встановити особу водія. Ще три звернення завершилися офіційними попередженнями та роз’ясненнями для водіїв. Велосипедист заявив, що під час розмови зі слідчим почув: один із водіїв вважав, що велосипедисти рухалися втрьох у ряд, і нібито хотів «дати нам урок».

У Західній Австралії з 2017 року водії мають залишати щонайменше один метр дистанції під час обгону велосипедиста на швидкості до 60 км/год і 1,5 метра — якщо швидкість вища. За порушення передбачено штраф у 400 австралійських доларів і чотири штрафні бали. Гаттон наголосив, що дедалі більше турбується за власну безпеку: від початку року на дорогах штату загинули шестеро велосипедистів.

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Позиція поліції та дані велосипедистів

Поліція Західної Австралії заявила, що оцінює кожне повідомлення окремо — з огляду на обставини та наявні докази. Залежно від ситуації правоохоронці можуть провести роз’яснювальну роботу, винести попередження, виписати штраф або вжити інших заходів. У поліції зазначили, що попередження є формальним і фіксується в системі.

Директорка Amy’s Foundation Кетрін Бейтс заявила, що про небезпечні обгони часто не повідомляють поліції. За даними опитувань організації, у Західній Австралії про такі ситуації повідомляє приблизно кожен п’ятий велосипедист, а відповідь від поліції отримують лише 30% із тих, хто звернувся. Комісія з безпеки дорожнього руху Західної Австралії повідомила про співпрацю з WestCycle у межах кампанії Ride Safely Together, що закликає водіїв і велосипедистів до взаємної поваги та дотримання мінімальної дистанції обгону.

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