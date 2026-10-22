У Перті закрили пляжі після появи на березі 8-метрового кита — ABC News Australia

У Перті, Австралія, закрили всі пляжі району Коттеслоу після того, як рано-вранці на берег Саут-Коттеслоу винесло тушу мертвого кита завдовжки близько восьми метрів. Туша була значно розкладена. Це вже другий випадок, коли мертвого кита викинуло на пляжі Перта за останні тижні.

Пляжі закрили на час прибирання

Як повідомляє ABC News, мерка Коттеслоу Мелісса Гаркінс заявила, що муніципалітет закрив усі місцеві пляжі, зокрема головний пляж Коттеслоу, де встановлено бар’єр від акул. Обмеження запровадили на тлі побоювань щодо підвищеної активності акул у районі.

Гаркінс закликала людей, які прибувають до Коттеслоу, не заходити у воду до вивезення туші та ще деякий час після цього. За її словами, працівники ради планували прибрати рештки кита того ж ранку.

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Тушу доправлять на звалище

Для прибирання муніципалітет мав залучити бульдозери. Мерка зазначила, що туша досить мала, аби її можна було завантажити на вантажівку міської ради Коттеслоу та вивезти на звалище.

27 вересня на південний пляж Сіті-Біч винесло тушу горбатого кита завдовжки 13 метрів і вагою 72 тонни. Для її прибирання тоді знадобився кран, а вартість робіт сягнула майже 180 тисяч доларів.

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