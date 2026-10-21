У Перті затримали чоловіка після повідомлень про погрози з нунчаками — ABC News Australia

В австралійському Перті поліція затримала 56-річного чоловіка після повідомлень про словесні погрози в офісі виборчого округу депутатки парламенту штату Західна Австралія Ханни Бізлі. За даними ABC News Australia, чоловік нібито мав при собі нунчаки.

Виклик поліції

У поліції повідомили, що близько 13:15 отримали повідомлення про чоловіка, який влаштовував безлад в офісі на Олбані-Гайвей у Вікторія-Парку — внутрішньому передмісті Перта. У заяві правоохоронців також зазначили, що чоловік висловлював словесні погрози.

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Затримання в Бентлі

Чоловіка знайшли в сусідньому районі Бентлі, де його затримали. Він співпрацює з поліцією в межах з'ясування обставин інциденту. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Інцидент стався через два дні після нападу на федеральну представницю округу Інді Гелен Гейнс. За даними ABC, її збив автомобіль поблизу офісу виборчого округу, а сама депутатка перебуває в лікарні у критичному стані.

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