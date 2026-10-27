У Перті, Австралія, 30-річна Ханна Луїза Гловер дала свідчення у Верховному суді Західної Австралії у справі Джеймса Ентоні Сорджованні, якого обвинувачують у вбивстві Тари Моррісон у Басселтоні у квітні 2024 року. Гловер визнала провину у вбивстві Моррісон під час судового розгляду, повідомляє ABC News.

Свідчення Гловер

За словами Гловер, у ніч убивства вона, Моррісон і Сорджованні вживали метамфетамін і GHB, який також називають «фентезі». Вона розповіла, що Моррісон прийшла до її будинку з одягом і продуктами та мала там залишитися, але, за її версією, Сорджованні був проти через ревнощі.

Гловер також заявила, що почула плач своєї малолітньої доньки та нібито побачила Моррісон із дитиною, коли та намагалася дати їй GHB. За її свідченнями, вона зупинила це, а згодом Сорджованні запитав її, що вона збирається робити.

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Обвинувачення проти Сорджованні

Гловер повідомила суду, що Моррісон зайшла до її спальні, де Сорджованні схопив її за руки, після чого Гловер завдала їй ножових поранень. На запитання прокурора, чи саме вона завдала всіх ударів ножем, Гловер погодилася і сказала, що їх могло бути від 10 до 15.

Водночас Гловер заявила, що пізніше бачила, як Сорджованні завдав Моррісон поранення в ділянці грудей. Вона сказала, що використовувала один ніж і не знає, як тіло Моррісон опинилося в шафі її доньки. Гловер визнала провину після того, як у суді виступила ув'язнена, яка заявила про нібито зізнання Гловер у вбивстві у в'язниці.

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