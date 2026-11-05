У Перті жінці висунули обвинувачення у переслідуванні сенатора — ABC News Australia

У Перті, Австралія, 40-річній жінці висунули обвинувачення у переслідуванні з обтяжуючими обставинами з наміром залякати сенатора від Австралійських зелених Джордона Стіл-Джона. Як повідомляє ABC News Australia, поліція стверджує, що жінка з Перта була колишньою партнеркою сенатора.

Справу розглядатиме суд Перта

Слідчі підрозділу поліції Західної Австралії з розслідування сімейного насильства заявили, що також висунули жінці обвинувачення у вимаганні майна шляхом письмових погроз. Вона має постати перед Магістратським судом Перта.

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Незалежне розслідування щодо сенатора

У жовтні Стіл-Джон взяв відпустку від парламентської роботи після того, як група чинних і колишніх працівників партії написала лідерові Зелених Девіду Шубріджу. У листі йшлося про численні твердження щодо серйозної неналежної поведінки сенатора, пов’язаної з його поведінкою у присутності жінок.

Стіл-Джон заперечив ці твердження, зокрема в розлогому листі, який згодом видалили із соціальних мереж. Відділення Зелених у Західній Австралії замовило незалежне розслідування. Шубрідж раніше заявляв, що відпустка сенатора була доречною за цих обставин і що він не робитиме висновків до завершення перевірки.

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