У Перу біля поліцейської дільниці спрацював пристрій у ресторані — The Rio Times

У містечку Картавйо на півночі Перу ввечері 6 листопада 2026 року спрацював пристрій у ресторані, що спеціалізується на курячих стравах. Заклад розташований на початку вулиці Хірон-Реаль, приблизно за квартал від місцевої поліцейської дільниці.

Як повідомляє The Rio Times, інцидент стався близько 22:15 у районі Сантьяго-де-Као провінції Аскопе регіону Ла-Лібертад. Місцеві повідомлення, на які посилається видання, вказують, що інцидент спричинив лише матеріальні збитки. Інформації про постраждалих у цих повідомленнях немає.

Пошкодження в ресторані

За даними одного з повідомлень, було розбито скло головного входу, а також пошкоджено столи та стільці. В іншому повідомленні йшлося про розбиті вікна й дзеркала у залі ресторану; відвідувачів вивели з будівлі.

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Поліцейські прибули на місце, зібрали докази та розпочали розслідування. Станом на 9 листопада 2026 року про затримання не повідомляли.

Лист із погрозами

За попередньою інформацією, на місці нібито знайшли лист із погрозами власникам закладу. Одне з повідомлень стверджувало, що лист був підписаний назвою «La nueva jauría del valle» та містив номер телефону, однак поліція цих відомостей не підтвердила.

Повідомлення також по-різному описують пристрій: очевидці в одній із версій говорили про вибуховий пристрій усередині закладу, в інших — про запальний пристрій або коктейль Молотова біля входу. Правоохоронці не назвали виконавців і не підтвердили мотив нападу.

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