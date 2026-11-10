У Перу виявили поховання немовляти культури Наска з трисомією 13 — Live Science

Археологи виявили в Перу рештки немовляти періоду Наска, яке мало рідкісну вроджену аномалію — циклопію. Аналіз ДНК підтвердив, що причиною стану була трисомія 13, також відома як синдром Патау, повідомляє Live Science.

Поховання в керамічній урні

Скелет знайшли на археологічній пам’ятці Хауранга в долині Пальпа на півдні Перу. Немовля поховали у керамічній урні разом з іншою дитиною жіночої статі, яка не мала скелетних аномалій. Дослідники датують поховання середнім періодом Наска — приблизно 325–440 роками нашої ери.

Дитина з циклопією лежала на дні урни, а інша — над нею. Науковці припускають, що обох поховали в межах однієї події. Генетичний аналіз також показав, що немовлята не мали спільної матері.

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Рідкісна генетична аномалія

У черепі немовляти виявили одну очницю посередині обличчя, дуже малий череп та інші порушення розвитку кісток черепа. Такі ознаки відповідають циклопії — стану, за якого передня частина мозку плода не розділяється на ліву та праву півкулі. За сучасними медичними даними, циклопія трапляється приблизно в одному випадку на 100 тисяч народжень.

Секвенування геному виявило додаткову копію 13-ї хромосоми. Трисомія 13 є однією з основних хромосомних причин циклопії, хоча ця аномалія виникає лише в невеликій частині випадків синдрому Патау. Оцінка віку немовляти на момент смерті свідчить, що дитина могла прожити після народження кілька тижнів або місяців.

Поховання двох немовлят в одній урні є нетиповим для культури Наска. Водночас відсутність особливих поховальних речей і поховання на звичайному кладовищі не дають підстав вважати, що дитину з аномалією поховали інакше, ніж інших немовлят.

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