У Перу затримали трьох іноземців за спробу вивезти понад 3 тисячі птахоїдів — RMF24

В аеропорту Ліми в Перу затримали громадянина Польщі та двох громадян Німеччини, які, за даними RMF24, намагалися вивезти з країни понад 3 тисячі птахоїдів. Іноземці планували вилетіти до Німеччини.

Павуків ховали у багажі

Національна служба лісів та дикої природи Перу SERFOR повідомила, що павуків виявили в багажі затриманих. Серед вилученого були яйця, молоді та дорослі особини. Співробітниця SERFOR Кора Суарес заявила, що павуків відібрали в різних регіонах Перу; серед них можуть бути види, ще не описані наукою.

Фахівці вже ідентифікували частину знайдених павуків як Pamphobeteus antinous — один із найбільших видів птахоїдів Південної Америки. У Перу цей вид вважають таким, що перебуває під загрозою, та охороняють законом.

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Можливе покарання

SERFOR зазначила, що один із затриманих, згідно з науковими публікаціями, може бути відомим дослідником птахоїдів. Відомство припускає, що павуків могли вивозити для колекціонування, досліджень або утримання як домашніх тварин.

Влада відреагувала на анонімне повідомлення про ймовірну контрабанду, після чого поліція затримала підозрюваних. За незаконне перевезення диких тварин у Перу передбачене покарання від трьох до п’яти років ув’язнення, а у випадку з охоронюваними видами максимальний строк може становити сім років. Після завершення огляду птахоїдів передадуть до уповноваженого розплідника.

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