У Перу знайшли 1500-річне поховання ймовірно знатної дитини моче — Live Science

Археологи виявили на півночі Перу поховання дитини віком до двох років, яке датують VI або VII століттям. За оцінкою керівника Археологічного проєкту Уакас-де-Моче Університету Трухільйо Карлоса Ренхіфо-Чунги, багатий поховальний інвентар і розташування гробниці свідчать, що дитина, ймовірно, належала до еліти культури моче. Про знахідку повідомляє Live Science.

Предмети у похованні

У гробниці знайшли невеликий скелет, стать дитини поки не встановили. Поруч лежали 32 керамічні предмети, пов’язані з культурою моче, зокрема дві посудини із зображеннями полонених із мотузками на шиях. Також археологи виявили два мідні вироби: дископодібний предмет, що прикривав обличчя дитини, та предмет у формі півмісяця біля її ніг.

Один із керамічних предметів зображує ймовірне божество з людським тілом, пташиними крилами та хвостом. Фігура тримає квадратний щит і келих, а поруч із нею показано двох птахів-помічників у церемоніальному вбранні. Ренхіфо-Чунга зазначив, що деякі дослідники можуть тлумачити цей образ як божество в процесі перетворення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рідкісний поховальний обряд

Гробницю виявили на платформі Уле археологічного комплексу Уакас-де-Моче. Це мавзолей, прилеглий до храму Уака-де-ла-Луна, де є двір, відомий археологам як Двір змій. Серед понад 80 поховань, знайдених тут раніше, це єдине відоме поховання дитини з таким розкішним оформленням.

Зображення полонених пов’язані з поширеним у мистецтві моче «ритуалом бою». У таких сюжетах двоє воїнів б’ються, а переможеного позбавляють одягу та зброї, зв’язують мотузкою за шию і приносять у людську жертву. Присутність таких предметів у дитячому похованні є незвичною, оскільки подібні мотиви зазвичай могли вказувати на участь померлого в бойових діях. Артефакти передали до лабораторій музею Сантьяго Уседи Кастільйо в Перу для консервації.

Читай нас у