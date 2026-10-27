У Пешаварі торговці заявили про захист поліцією підозрюваних у пограбуванні — Dawn

У Пешаварі, Пакистан, двоє торговців автозапчастинами звинуватили місцевого заступника суперінтенданта поліції та кількох правоохоронців у ймовірному захисті підозрюваних у пограбуванні їхньої крамниці. Як повідомляє Dawn, Касім Субхан і його брат Фазал Субхан звернулися до начальника поліції міста із закликом втрутитися в розслідування, затримати підозрюваних і повернути викрадене майно.

Заява про напад на крамницю

За словами Фазала Субхана, в п’ятницю близько 14:00 до їхньої крамниці на ринку Наак у районі Шоба-Базар увірвалися 13 озброєних чоловіків. Він стверджує, що нападники тримали його та двох його синів під прицілом, а потім завантажили у фургон автозапчастини вартістю понад 10 млн пакистанських рупій.

Також, за твердженням торговця, чоловіки забрали 600 тис. рупій готівкою та два мобільні телефони його сина Хамзи. Він назвав Ісрара Ахмеда, жителя Гул-Дари в Кача-Качалс, і Бахта Мохаммада з Доранпура в Пешаварі ймовірними ватажками групи.

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Претензії до розслідування

Фазал Субхан заявив, що телефонував до служби екстреної допомоги поліції та звертався до поліцейської дільниці імені Хана Разіка Шахіда. За його словами, правоохоронці прибули із суттєвою затримкою та оглянули крамницю лише близько 20:00.

Брати стверджують, що передали поліції записи камер спостереження та імена ймовірних нападників, однак затримань не відбулося. Вони також заявили, що ім’я одного з підозрюваних, Хабіба, не внесли до заяви про реєстрацію злочину, попри те, що вони його впізнали. Фазал Субхан звинуватив заступника суперінтенданта поліції Шахеншаха Хана у спробах перешкоджати розслідуванню та захищати підозрюваних.

Заяви торговців не вдалося незалежно перевірити. Касім Субхан також стверджує, що їх викликали до відділку поліції, де просили сидіти з людьми, які, за його словами, не були пов’язані зі справою, а також просили залишити відбитки пальців на документах і знімали на відео у зв’язку зі звільненням окремих осіб.

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