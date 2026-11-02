У Петах-Тікві знайшли мертвою 43-річну жінку — Jerusalem Post

У Петах-Тікві в Ізраїлі 43-річну жінку знайшли мертвою у її квартирі невдовзі після опівночі в неділю. Медики, які прибули після повідомлення про насильницький інцидент, виявили її з тяжкими пораненнями, без пульсу та дихання й констатували смерть на місці.

Як повідомляє Jerusalem Post, поліція продовжує розслідування. За попередніми даними, жінці могли завдати ударів сокирою в квартирі в присутності чотирьох її дітей. Найстаршій дитині 12 років.

Обставини розслідування

Чоловіка загиблої знайшли за кілька сотень метрів від місця події. За даними видання, він, імовірно, наклав на себе руки. Початкові висновки поліції свідчать, що у подружжя раніше не було зафіксовано випадків домашнього насильства. Сусіди були шоковані подією.

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Дані громадських організацій

Ізраїльська жіноча мережа (IWN) заявила, що від початку 2026 року в країні у справах про гендерно зумовлене насильство було вбито 17 жінок. За її даними, у 80% таких випадків головним підозрюваним був партнер або колишній партнер потерпілої.

У звіті IWN за 2025 рік зазначено, що більш ніж у третині випадків убивств жінок соціальні служби або поліція до цього знали про домашнє насильство в родині. У деяких випадках соціальні служби також знали про нестабільний стан підозрюваного.

Форум Міхаль Села, який протидіє домашньому насильству, назвав цей випадок четвертим випадком феміциду від початку жовтня. За даними організації, у 2026 році в домашніх умовах загинули 25 людей, серед яких четверо чоловіків і четверо дітей.

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