У Петербурзі вибухнуло авто, загинув російський військовий — RMF24
Слідчий комітет Росії, держави-агресора, повідомив про загибель високопоставленого російського військового після вибуху автомобіля у Санкт-Петербурзі. За даними RMF24, відомство порушило кримінальну справу за фактом убивства військовослужбовця.
Розслідування вибуху
Російський портал Fontanka повідомив, що вибух стався вранці в одному з районів міста. Ім'я загиблого та подробиці його посади в армії наразі не розголошують.
Обставини вибуху залишаються невідомими. Слідчі перевіряють усі можливі версії того, що сталося.
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Попередній інцидент
У російських військових колах після смерті офіцера з'явилися дописи з висловом «wieczny lot». Як зазначає RMF24, це може свідчити про зв'язок загиблого з авіацією.
27 серпня у Санкт-Петербурзі також вибухнув автомобіль, яким їхав російський підполковник із дружиною. Чоловік загинув на місці, а жінку у важкому стані доправили до лікарні.