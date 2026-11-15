У підземному автобусному центрі Сеула сталася пожежа — Korea Herald

У підземному автобусному пересадковому центрі Джамсіль у районі Сонпха, на південному сході Сеула в Південній Кореї, в неділю ввечері сталася пожежа. Займання виникло приблизно о 19:12, повідомляє Korea Herald.

Робота рятувальників

Для гасіння пожежі до центру направили 22 одиниці техніки та 88 працівників пожежної служби. Вогонь ліквідували приблизно через 29 хвилин після початку пожежі. Роботи з гасіння тривали менш як пів години.

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На світлині, опублікованій разом із повідомленням, видно, як люди залишають транспортний центр, приміщення якого заповнив дим. Інцидент стався у підземному об'єкті для автобусних пересадок.

Інформація про постраждалих

Станом на момент публікації даних про постраждалих не було. Поліція та пожежні органи розслідують причини пожежі й оцінюють масштаби завданої нею шкоди. На час повідомлення причина виникнення вогню залишалася невстановленою, як і оцінка обсягу пошкоджень.

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