У Південній Австралії поліція затримала 33-річного чоловіка та висунула йому обвинувачення у сталкінгу й переслідуванні. За даними правоохоронців, імовірною ціллю його дій була спікерка Палати зборів Південної Австралії Нат Кук.

Затримання в Рейнелла-Іст

Як повідомляє ABC News Australia, правоохоронці в п’ятницю прибули до будинку чоловіка в Рейнелла-Іст, південному передмісті Аделаїди, де його затримали та висунули обвинувачення.

Поліція заявила, що чоловік нібито порушив попередження, винесене йому раніше цього року. За версією слідства, після цього він багато разів публікував у соціальних мережах дописи про особу, якої стосується справа.

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Судове засідання та дописи

Чоловіка звільнили під заставу. Він має постати перед Магістратським судом Крістіс-Біч 7 грудня.

За інформацією ABC News Australia, затриманий оприлюднив на сторінках у Facebook та Instagram відео з камер спостереження, на якому зафіксовано затримання на його території. У дописі він заявив, що причиною арешту стали три публікації у Facebook, зокрема відеомонтаж про людей, яких він звинуватив у цькуванні його та його сім’ї. На запит видання про коментар він не відповів.

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