У Південній Австралії фермери знову випускають курей на вигул — ABC News Australia

У Південній Австралії деякі виробники яєць знову випускають вільновигульних курей на вулицю, оскільки кількість виявлень пташиного грипу H5 у штаті останніми тижнями зменшується. Як повідомляє ABC News, добровільна рекомендація влади штату утримувати вільновигульну птицю в закритих приміщеннях досі діє та має залишатися чинною до 20 листопада.

Фермер Даррен Леттон, який керує Glenview Poultry Farm у Пайк-Рівер у регіоні Ріверленд, у серпні перевів своїх курей у приміщення як запобіжний захід. На той час H5N1 виявили серед диких птахів, а кількість підтверджених випадків швидко зростала. Минулого тижня Леттон знову випустив птицю, хоча зазначив, що рішення далося йому нелегко.

Ризик для господарств зберігається

За словами Леттона, інші виробники вільновигульної птиці обирають різні підходи: частина тримає курей у приміщеннях, інші не можуть цього зробити, а дехто зважує витрати. Водночас птахівнича галузь не повідомляла про випадки пташиного грипу в сільськогосподарських господарствах Австралії.

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Фермер також враховував можливі витрати на зміну пакування. Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів видала рекомендації, за якими не вживатиме примусових заходів проти виробників, що продають яйця або м’ясо птиці як продукцію вільного вигулу протягом до 90 днів. Це стосується тих, кого зачепило обов’язкове розпорядження або добровільна рекомендація утримувати птицю в приміщеннях. Після цього строку виробникам необхідне альтернативне маркування.

Кількість виявлень зменшується

Головна ветеринарна лікарка Південної Австралії Скай Фруен повідомила, що станом на понеділок у штаті зафіксували 342 випадки пташиного грипу. За її словами, кількість виявлень останніми тижнями знижується, однак вірус не зник повністю. Вона застерегла, що потрапляння вірусу до нового виду тварин може знову прискорити його поширення.

Фруен зазначила, що рекомендацію для яєчних і птахівничих господарств постійно переглядають, але поки не змінюють через наявний ризик. Вона порадила тримати курей у приміщеннях, якщо це можливо й безпечно, водночас враховуючи не лише біобезпеку, а й добробут птиці.

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