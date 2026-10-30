У Південній Австралії на дорогах уже загинули 89 людей — ABC News Australia

У Південній Австралії кількість людей, які загинули на дорогах, сягнула 89. Це більше, ніж за весь 2025 рік, коли на дорогах штату загинули 87 людей. На тлі цієї статистики активістка з безпеки дорожнього руху Кет Браун закликала водіїв бути уважними, повідомляє ABC News.

Аварія 2015 року

Браун розповіла про аварію 2015 року, в якій загинула її дворічна донька Інді. Під час великодньої поїздки вона їхала пікапом гравійною Норт-Кост-Роуд у напрямку Пойнт-Тертона на півострові Йорк. У машині також був її п’ятирічний син Тадж.

За словами Браун, вона рухалася нижче за встановлене обмеження швидкості, оскільки умови на свіжо вирівняній дорозі були слизькими. На пологому повороті вона втратила зчеплення з дорогою. Після спроби виправити рух переднє пасажирське колесо потрапило в м’який насип ґрунту, що утворився після грейдерування, автомобіль перекинувся та ковзав до зіткнення з деревом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Браун ненадовго знепритомніла, а отямившись, почула відповідь сина, але не доньки. Вона витягла Таджа через вікно автомобіля. Інді, за словами матері, загинула миттєво. Обвинувачень у зв’язку з аварією Браун не висували.

Заклик зважати на умови дороги

Активістка наголосила, що аварії можуть ставатися не лише через чинники, які поліція називає «фатальною п’ятіркою»: перевищення швидкості, сп’яніння, відволікання, небезпечне водіння або невикористання паска безпеки. Вона вказала, що на безпеку також впливають дорожні умови та керування незнайомим транспортним засобом.

Комісар поліції Південної Австралії Грант Стівенс заявив, що кожна смерть на дорозі є надто великою втратою для родин. Його син Чарлі дістав смертельних травм у ДТП із залишенням місця події 17 листопада 2023 року. За даними поліції, 15 людей, які загинули на дорогах штату цього року, були віком від 40 до 49 років. Стівенс пов’язав цей показник із самовпевненістю водіїв і закликав не втрачати уваги за кермом.

Читай нас у