У Південній Австралії померла молода доросла людина, інфікована інвазивною менінгококовою інфекцією. Її смерть у середу підтвердило місцеве відомство охорони здоров’я, повідомляє ABC News.

Двадцять другий випадок за рік

Про сам випадок 31 жовтня повідомили міністр охорони здоров’я штату Блер Бойєр і головна посадовиця з питань громадського здоров’я Нікола Спуррієр. Відомство не розкрило інших відомостей про померлу людину через вимоги конфіденційності даних.

Близьким контактам інфікованої людини надали профілактичні антибіотики. У SA Health також повідомили, що нових випадків менінгококової інфекції не реєстрували. Цей випадок став 22-м у штаті від початку року.

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Заклик до вакцинації

У відомстві нагадали, що відсутність лікування після появи симптомів підвищує ризик інвалідності та смерті. До вразливих груп належать підлітки та дуже маленькі діти. Нікола Спуррієр і Блер Бойєр закликали батьків вакцинувати дітей віком до 12 місяців, а також учнів 10-го року навчання, які мають право на безкоштовну вакцинацію за програмою штату.

У 2023 році від цієї хвороби помер 36-річний чоловік із Південної Австралії.

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