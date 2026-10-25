У Південній Австралії видатки Національної схеми страхування інвалідності (NDIS) у 2030 році можуть бути на 1,3 млрд австралійських доларів нижчими, ніж за попередньою траєкторією зростання. Про це йдеться у звіті Deloitte Access Economics, повідомляє ABC News Australia.

Автори документа вважають, що штат є непропорційно вразливим до федеральних змін у NDIS. За оцінкою Deloitte, така різниця у видатках еквівалентна від 10 тис. до 15 тис. посад у сферах догляду та адміністрування, які фінансуються NDIS.

Ризики для зайнятості та послуг

Федеральний уряд у серпні ухвалив законодавчі зміни, покликані обмежити бюджет NDIS приблизно до 55 млрд австралійських доларів на рік до 2030 року замість прогнозованих 70 млрд. Реформа передбачає скорочення фінансування соціальної та громадської участі, а також жорсткіші вимоги для доступу до програми.

У Deloitte зазначили, що минулого фінансового року сектори роздрібної торгівлі, відпочинку та інші галузі Південної Австралії отримали вигоду приблизно від 900 млн австралійських доларів витрат NDIS на соціальну й громадську участь. Старший партнер Deloitte Access Economics Девід Рамбенс заявив, що скорочення фінансування може обмежити можливість доглядальників учасників NDIS виходити на ринок праці.

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Організація із захисту прав людей з інвалідністю JFA Purple Orange попередила, що реформа може перенести фінансове навантаження та попит на інші системи, зокрема на систему охорони здоров’я штату.

Фінансування Thriving Kids

Частина реформи передбачає переведення до нової програми Thriving Kids дітей віком до дев’яти років із затримками розвитку або аутизмом, які мають низькі чи помірні потреби в підтримці. Уряди Південної Австралії та Австралії виділили на цю програму 230,3 млн австралійських доларів на п’ять років, з яких 135,5 млн надасть штат.

Водночас Deloitte оцінює, що за попередньою траєкторією NDIS витрати на цю групу дітей у 2031 році становили б 310 млн австралійських доларів. Влада штату заявила, що не планує збільшувати свій внесок у Thriving Kids. Перший етап програми стартував у жовтні, а повне розгортання заплановане до січня 2028 року.

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