У Південній Австралії закриють шість дитячих центрів Edge — ABC News Australia

У Південній Австралії в п’ятницю, 6 листопада, назавжди припинять роботу шість центрів догляду за дітьми мережі Edge Early Learning. Адміністратори компанії не змогли знайти покупця для двох закладів в Енгл-Вейлі та ще по одному у Флагстафф-Гіллі, Маунт-Баркері, Сікомб-Гайтс і Порт-Огасті.

Як повідомляє ABC News, сім’ї дізналися про закриття з листів у середу. Деяким із них дали лише 48 годин на пошук альтернативного догляду за дітьми.

Покупця для закладів не знайшли

Група Edge Early Learning перейшла до процедури добровільного адміністрування у серпні. Компанія KordaMentha, яка виконує функції адміністраторів, знайшла покупців для багатьох центрів мережі в Південній Австралії та Квінсленді.

За словами адміністраторів, вони провели широку кампанію з продажу, однак не отримали прийнятних пропозицій, які дали б змогу забезпечити подальшу роботу шести закладів. Неприбуткова організація Goodstart Early Learning спочатку планувала придбати ці центри в межах пропозиції щодо купівлі 31 закладу по всій Австралії, але відмовилася від цього під час комплексної перевірки.

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Після цього KordaMentha зверталася до інших покупців мережі та сторін, які раніше цікавилися цими центрами, проте альтернативного покупця знайти не вдалося.

Батьки шукають альтернативні місця

Батьки дітей, які відвідують центр у Флагстафф-Гіллі, розповіли про розчарування через запізніле повідомлення. Житель Порт-Огасти Ендрю Паджетт заявив, що закриття створить особливі труднощі для родин, яким необхідний догляд за дітьми через робочі зобов’язання.

У листі до сімей у Порт-Огасті адміністрація порадила забрати особисті речі дітей до останнього дня роботи центру, а також повідомила про повернення коштів за попередньо сплачені послуги. Як альтернативу батькам запропонували Port Augusta Child Care Centre, однак виконавчий директор міської ради Порт-Огасти Джон Бенкс повідомив, що цей заклад уже заповнений і приймає заявки до листа очікування.

Прем’єр Південної Австралії Пітер Малінаускас заявив, що звернеться до федерального уряду по додаткову інформацію щодо закриттів.

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