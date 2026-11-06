У Південній Європі поширеність діабету сягнула 9,3% попри близькість до PHD — News-Medical

У Південній Європі оцінювана поширеність діабету серед людей віком 20–79 років зросла з 6,4% у 2011 році до 9,3% у 2024-му. Водночас структура доступної харчової енергії в регіоні була найближчою серед чотирьох регіонів Європи до рекомендацій Planetary Health Diet (PHD). Про це йдеться в дослідженні, про яке повідомляє News-Medical.

Порівняли продовольче забезпечення й температури

Науковці зіставили температурні тенденції, дані про продовольче забезпечення та поширеність діабету в Північній, Південній, Східній і Західній Європі. Для аналізу температур використали дані ERA5 за 2014–2024 роки, а доступність харчів у 62 країнах досліджували за статистикою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН за 2010–2023 роки.

Дослідники наголошують, що ці показники відображають національне продовольче забезпечення та доступність продуктів, а не фактичне індивідуальне харчування людей. Вони порівнювали частку доступної харчової енергії з різних категорій продуктів із цільовими показниками PHD.

Низька частка бобових і горіхів

У середньому для чотирьох регіонів частка доступної енергії з деревних горіхів становила 1,3%, а з бобових — 0,8%, тоді як рекомендації PHD передбачають по 11,5%. Натомість на молоко й масло припадало 14,3% доступної енергії за рекомендованих 6,1%, на м’ясо — 10,8% за рекомендованих 1,9%. Частка цукру та підсолоджувачів сягала 12% проти орієнтиру 4,8%.

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Південна Європа вирізнялася найбільшою часткою ненасичених рослинних олій — 17,4%, що перевищувало рекомендовані 14,8%. Водночас Західна Європа мала найбільше відхилення структури доступних продуктів від рекомендацій PHD.

Причинного зв’язку не встановили

Середня річна температура загалом зростала в Європі, найпомітніше — у Південній частині. Проте регіональне зіставлення не показало сталої залежності між потеплінням і змінами поширеності діабету: у Східній Європі оцінка поширеності знизилася приблизно з 7,3% до 6%, попри тенденцію до потепління, а в Північній — зросла з 4,7% до 6,2% за незначного негативного температурного тренду.

Автори назвали дослідження екологічним і зазначили, що аналіз не враховував старіння населення, ожиріння, фізичну активність та доступ до медичної допомоги. Тому його результати не доводять, що зміни температури або продовольчого забезпечення спричинили зміни поширеності діабету.

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