У Південній Кореї 120 студентів і близько 770 школярів навчаються за Great Books — NPR

У Південній Кореї 120 студентів і близько 770 молодших учнів беруть участь у програмі Great Books, побудованій на освітній моделі американського St. John’s College. Влада міста Чхунчхон торік започаткувала академічне партнерство з коледжем, щоб поширювати цей підхід, повідомляє NPR.

Навчання через дискусії

Учасники програми читають класичні тексти й обговорюють їх на семінарах. Зокрема, школярі вивчають «Франкенштейна» Мері Шеллі, твори Аристотеля, Вільяма Шекспіра, Евкліда та корейських авторів, зокрема лауреатки Нобелівської премії Хан Кан.

За моделлю Great Books викладачі не читають лекцій, а скеровують дискусію. Учні не звертаються до зовнішніх джерел, зокрема до інтернету, а спираються на прочитане, власні міркування та обмін думками з однокласниками. Під час одного із занять учні обговорювали, чи є створіння Франкенштейна людиною, а згодом — чи можна вважати людиною штучний інтелект.

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Відповідь на поширення ШІ

Професор англійської мови та літератури Інчхонського національного університету Лі Йонхва, який 2019 року співзаснував першу в Південній Кореї програму Great Books, вважає, що традиційна система залишає учням мало часу на читання та осмислення через потребу запам’ятовувати факти для іспитів.

За наведеними в матеріалі даними Організації економічного співробітництва та розвитку, 51% південнокорейських учнів користуються чатботами зі штучним інтелектом для навчання щонайменше раз на тиждень. Лі Йонхва зазначив, що без уміння самостійно мислити учням буде складно оцінювати якість відповідей, які генерує ШІ.

У старшій школі Чхунчхона учасники програми також читали «Лист із бірмінгемської в’язниці» Мартіна Лютера Кінга-молодшого 1963 року та обговорювали, які закони є справедливими і коли громадяни мають їм коритися або не коритися. За словами Лі Йонхви, учні пов’язували ці питання з подіями 2024 року, коли громадяни й законодавці зупинили спробу тодішнього президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан.

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