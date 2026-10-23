У Південній Кореї 31 665 іноземних студентів перебували без дозволу — Korea Herald

У Південній Кореї станом на серпень 2026 року 31 665 іноземних студентів, які в’їхали за візами для здобуття освіти або мовного навчання, перебували в країні без законних підстав. Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на дані Міністерства юстиції, отримані депутаткою від Партії народної влади Кім Хі Чжон.

Різниця між видами віз

Із загальної кількості 21 719 осіб прибули за візами D-4, призначеними для мовного навчання, ще 9 946 — за візами D-2 для студентів університетських програм. Частка тих, хто перебував без дозволу, серед власників D-4 становила 29,2%, тоді як серед власників D-2 — 3,6%.

Показник серед слухачів мовних програм зріс із 25,3% у 2025 році до 29,2% у серпні 2026 року. Водночас загальна кількість іноземних слухачів мовних курсів, зокрема тих, хто не мав законного статусу перебування, скоротилася з 89 267 торік до 74 450 у серпні.

Серед студентів університетських програм частка незаконного перебування, навпаки, знижувалася: з 7% у 2022 році до 3,6% у серпні 2026-го. За цей період кількість іноземців із візами D-2 зросла більш ніж удвічі.

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Найбільша частка — громадяни В’єтнаму

Громадяни В’єтнаму становили 82,8% усіх іноземних студентів, які перебували в країні без належного дозволу. Далі за кількістю йшли громадяни Узбекистану — 2 033 особи, Монголії — 1 353, Китаю — 731 та Непалу — 316. За даними Міністерства освіти, у квітні 2026 року в’єтнамські студенти становили 46,1% усіх іноземців, зарахованих на програми без здобуття освітнього ступеня.

Більше повідомлень від університетів

Кількість нових випадків незаконного перебування, про які повідомили корейські університети, зросла на 12,2% — із 3 631 у 2025 році до 4 074 у 2026-му. Серед них було 1 872 студенти університетських програм та 2 202 слухачі мовних курсів.

Із 344 університетів країни про такі випадки серед студентів університетських програм повідомили 190 закладів проти 182 торік. Кількість університетів, які повідомили про випадки серед слухачів мовних програм, збільшилася зі 186 до 208. Найбільше нових випадків зафіксували в провінції Кьонгі — 994, тоді як у провінції Північна Чхунчхон їхня кількість зросла найсуттєвіше — зі 134 до 346.

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