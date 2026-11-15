У Південній Кореї 46% молодих працівників без гарантії зайнятості — Korea Herald

У Південній Кореї 46% працівників віком від 15 до 29 років станом на серпень 2026 року працювали за контрактами без гарантії зайнятості. Це найвищий показник від початку ведення такої статистики у 2003 році, повідомляє Korea Herald з посиланням на дані Міністерства даних і статистики.

П’ятирічне зростання

Частка молодих працівників із нерегулярними контрактами зростала п’ятий рік поспіль, починаючи з 2022 року. Від 2003-го вона збільшилася на 14,2 відсоткового пункту — найсуттєвіше зростання серед усіх вікових груп. Для працівників віком від 50 до 59 років показник зріс на 7,1 відсоткового пункту, а серед людей віком від 30 до 39 років — на 2,2 пункту.

У компаніях Південної Кореї регулярні трудові контракти зазвичай передбачають постійну гарантію зайнятості. Їхня частка серед усіх робочих місць у 2026 році становила 61,5%. Нерегулярними називають робочі місця без такої гарантії. Загалом частка працівників із нерегулярною зайнятістю в усіх вікових групах зросла з 32,6% у 2003 році до 38,5% у 2026-му.

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Роботодавці шукають досвід

Опитування 500 компаній із щонайменше 100 працівниками, проведене Федерацією підприємств Кореї, показало: 67,6% роботодавців вважають профільний досвід роботи головним критерієм під час найму нових працівників. Торік 28,1% новоприйнятих співробітників уже мали досвід роботи за фахом, а 46,5% із них працювали в цій сфері від одного до двох років.

Водночас 30,5% випускників університетів повідомили, що робили щонайменше семестрову перерву в навчанні, аби зміцнити свої кваліфікації. Першою роботою для 15,9% молодих людей стала сфера розміщення та харчування. Рівень зайнятості молоді в жовтні становив 42,9% — найнижчий показник для цього місяця з 2020 року.

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