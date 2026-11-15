У Південній Кореї 65 тисяч іноземців пройшли медогляди — Korea Herald

У Південній Кореї торік медичні огляди пройшли 65 228 іноземних пацієнтів — це на 17% більше, ніж роком раніше. Дані Міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення країни свідчать, що медичні обстеження стають ще одним чинником, який приваблює іноземних відвідувачів.

Зростання попиту триває

Тенденція зберігається і цього року. У Korea Medical Institute заявили, що кількість іноземних пацієнтів, які пройшли обстеження в його центрах із січня до листопада, зросла приблизно на 44% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, повідомляє Korea Herald.

Представник інституту зазначив, що значна частина іноземних пацієнтів приїздить із Північної Америки, передусім зі США та Канади. Також зростає кількість відвідувачів із Китаю, Монголії та країн Співдружності Незалежних Держав.

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Якість і швидкість обстежень

У Korea Medical Institute пов’язують збільшення попиту з якістю медичних обстежень, можливістю пройти кілька тестів в одному місці, швидким отриманням результатів і мовною підтримкою для пацієнтів.

Очікується, що попит на медичні огляди зростатиме разом із в’їзним туризмом. За даними Міністерства культури, спорту і туризму, кількість іноземних туристів у Південній Кореї вперше перевищила 20 мільйонів — через 14 років після досягнення позначки в 10 мільйонів у 2012 році.

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