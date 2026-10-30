У Південній Кореї у 2025 році зареєстрували 6608 повідомлень про насильство щодо людей з інвалідністю — на 9,6% більше, ніж роком раніше. Із них 3375 звернень класифікували як повідомлення про ймовірне насильство, а кількість підтверджених випадків становила 1505, що приблизно на 4% більше у річному вимірі, повідомляє Korea Herald з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Звернення від потерпілих

Трохи більш як чверть повідомлень про ймовірне насильство надійшла від фахівців, які за законом зобов’язані повідомляти про такі випадки. До цієї групи належать працівники закладів соціального захисту, медики та вчителі. Кількість таких звернень зросла на 12,3%.

На повідомлення від людей, які не мають юридичного обов’язку повідомляти про насильство, припало 73,5% усіх звернень про ймовірне насильство. Кількість повідомлень, поданих самими потерпілими, зросла на 31,7% — до 806. Серед людей з інтелектуальними порушеннями цей показник збільшився на 53,1% і сягнув 493.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Потерпілі та кривдники

Люди з порушеннями розвитку були потерпілими у 1147 підтверджених випадках, або у 76,2% від їхньої загальної кількості. Серед них зафіксували 1055 випадків щодо людей з інтелектуальними порушеннями та 92 — щодо людей з аутизмом.

Найчастіше насильство відбувалося вдома у потерпілих — у 47,6% випадків. На заклади соціального захисту для людей з інвалідністю припало 12,8%, а на житло кривдників — 6,4%. Чоловіки становили 70,7% кривдників. Члени сімей і родичі потерпілих становили 38,5% таких осіб, інші люди — 38,1%, працівники установ з обов’язком повідомляти про насильство — 19,3%, а працівники пов’язаних установ без такого обов’язку — 3,6%.

За видами насильства найпоширенішим було фізичне — 668 зафіксованих епізодів, або 34,4%. Далі йшли емоційне насильство — 521 епізод, або 26,8%, та фінансова експлуатація — 394 епізоди, або 20,3%. Міністерство заявило, що продовжить удосконалювати інституційні заходи та системи реагування, оскільки кількість повідомлень, потреба в підтримці потерпілих і повторні випадки насильства зростають.

Читай нас у