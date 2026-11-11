У Південній Кореї автобус зіткнувся з 32 авто, травмовано 57 людей — The Hindu

У місті Соннам у Південній Кореї вранці 11 листопада приміський автобус зіткнувся з транспортними засобами, які зупинилися перед світлофором. Аварія сталася в годину ранкового пік у середу. Соннам розташований на південь від Сеула.

Зіткнення з автомобілями

За повідомленням The Hindu, автобус зіткнувся з 32 транспортними засобами, після чого врізався у розділювальну смугу. Пожежники повідомили, що автомобілі стояли на світлофорі, коли в них в'їхав автобус.

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Стан постраждалих

Інформацію про наслідки аварії оприлюднила пожежна служба провінції Кьонгі, до юрисдикції якої належить Соннам. За її даними, щонайменше 57 людей перебували на лікуванні після ДТП.

Серед постраждалих дев'ятеро зазнали серйозних травм. Водночас у пожежній службі зазначили, що стан жодного з них не оцінювали як такий, що загрожує життю.

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