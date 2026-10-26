У Південній Кореї частка відмов у візах США зросла до 24,73% — Korea Herald

Частка відмов громадянам Південної Кореї, які зверталися по американські візи категорії B, сягнула 24,73% у період із жовтня 2024 року до вересня 2025 року. Це на 9,76 відсоткового пункту більше, ніж за попередній фінансовий рік, повідомляє Korea Herald з посиланням на дані Міністерства закордонних справ, оприлюднені депутатом Кім Де Сіком.

Менше виданих віз

Кількість виданих громадянам Південної Кореї віз цієї категорії скоротилася на 21,2% — з 15 508 до 12 226. Віза B-1 призначена для тимчасових ділових поїздок, а B-2 — для туризму, лікування, а також відвідування родичів або друзів.

Статистика охоплює заявників на візи B і не враховує південнокорейців, які подорожують до США без візи за системою електронного дозволу на поїздку. Через відмінності в тому, хто має подавати заяву на візу, пряме зіставлення показників із країнами поза програмою безвізового в’їзду є обмеженим.

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Порівняння з іншими країнами

Показник Південної Кореї перевищив рівень відмов для низки інших учасників програми безвізового в’їзду до США: у Великій Британії він становив 20,44%, у Японії — 5,68%, у Франції — 9,67%, у Німеччині — 12,22%. Для Китаю частка відмов знизилася з 25,37% до 20,21%, тоді як в Індії та В’єтнамі вона дорівнювала 22,05% і 22,08% відповідно. Китай, Індія та В’єтнам не беруть участі у програмі безвізового в’їзду до США.

Представник південнокорейського МЗС заявив, що точні причини відмов визначити складно, оскільки США їх не розкривають. Він припустив, що посилення перевірок могло бути пов’язане з внутрішньополітичними дебатами щодо імміграції у США. Опозиційний депутат Кім Де Сік також закликав перевірити, чи могли на показники вплинути дипломатична й оборонна політика Сеула щодо Вашингтона та зміни у двосторонніх відносинах. Водночас видання зазначає, що події, на які він посилався в контексті відносин Сеула і Вашингтона, сталися більш ніж через рік після періоду, охопленого візовою статистикою.

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