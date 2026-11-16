У Південній Кореї до 1312 центрів іспиту направлять фахівців — Korea Herald

У Південній Кореї Міністерство освіти посилює контроль перед національним вступним іспитом до університетів Suneung через ризик використання окулярів зі штучним інтелектом і мініатюрних камер для списування. До кожного з 1312 екзаменаційних центрів направлять щонайменше одного спеціально навченого працівника, який допомагатиме наглядачам перевіряти підозрілі окуляри, повідомляє Korea Herald.

Перевірка окулярів

Посадовці продемонстрували журналістам, як учень може заздалегідь ввести запит до системи ШІ, а під час іспиту активувати функцію дотиком до дужки окулярів. Наглядачам доручили оглядати окуляри учасників під час кожної частини тестування та звертати увагу на вбудовані камери, надто товсту оправу, дисплеї, роз'єми для заряджання й кнопки живлення.

Міністерство показало моделі Meta та Rokid, які можуть бути схожими на звичайні окуляри. Деякі пристрої мають помітні камери біля кутів або в центрі оправи, а на інших за певного кута можуть з'являтися світлові сигнали чи характерні візерунки. Якщо наглядач не зможе встановити, чи є окуляри пристроєм зі ШІ, їх передадуть на перевірку відповідальному працівникові центру, а за потреби — до регіональних ситуаційних кімнат і спільного центру реагування.

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Учня, який неодноразово відмовлятиметься зняти підозрілі окуляри для огляду, після перевірки можуть визнати таким, що порушив правила іспиту, навіть якщо в окулярах не знайдуть електронних компонентів.

Заходи проти мініатюрних камер

Посилення контролю відбувається після того, як кандидат, який набрав найвищий бал на цьогорічному кваліфікаційному іспиті для податкових бухгалтерів, заявив про використання мініатюрної камери, смартфона та генеративного ШІ. За його словами, він фотографував завдання, надсилав зображення до ШІ та перевіряв відповіді на смартфоні. Поліція вивчає передані адвокатом камеру, ноутбук і телефон, зокрема з'ясовує, де використовували смартфон і чи були причетні інші люди.

Прем'єр-міністерка Хан Сон Сук доручила перевірити, чи можна вимкнути публічний Wi-Fi у всіх пунктах складання іспиту, а також створити міжвідомчу групу реагування. Водночас міністерство не планує масових особистих оглядів учасників, а чинні правила не дозволяють застосовувати глушіння сигналу через ризик перешкод для екстреного зв'язку та мешканців прилеглих районів. Відомство розглядає додаткові засоби для майбутніх іспитів, зокрема детектори радіочастот, металодетектори та пристрої теплового виявлення.

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