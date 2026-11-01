У Південній Кореї доходи впали у 38,9% третього квінтиля — Korea Herald

У Південній Кореї в 2024 році доходи зменшилися у 38,9% людей, які належать до третього квінтиля доходів. Це найвища частка після 2020 року, коли під час пандемії COVID-19 доходи скоротилися у 41,2% представників цієї групи, повідомляє Korea Herald з посиланням на дані Міністерства даних і статистики.

Погіршення після кількарічного спаду

У 2021 році доходи скоротилися у 38,6% представників третього квінтиля, у 2022-му — у 35,8%, а у 2023-му — у 35,2%. Таким чином, показник зріс уперше після економічного спаду, пов’язаного з глобальною пандемією.

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Приблизно у 12,8% людей із третього квінтиля доходи за рік впали щонайменше на 50%. Водночас доходи зросли у 57,3% цієї групи — це менше за 63%, зафіксовані у період між 2022 і 2023 роками, та найнижчий рівень від 2021 року.

Динаміка в інших групах

Скорочення доходів також зафіксували в інших квінтилях: у 40,5% представників другого, у 35,1% п’ятого та у 29,1% першого квінтиля. Лише 9,7% людей із третього квінтиля зафіксували зростання доходів щонайменше на 50% у 2024 році. Це на 2,3 відсоткового пункту менше, ніж роком раніше, і найнижчий показник від початку такого обліку у 2018 році.

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