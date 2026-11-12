У Південній Кореї домовилися посилити правила для CEO банківських холдингів — Korea Herald

Як повідомляє Korea Herald, у Південній Кореї уряд і правляча Демократична партія домовилися просувати суворіші вимоги до повторного призначення керівників банківських холдингів. План оголосили після зустрічі урядовців і депутатів партії в Національних зборах у Сеулі, присвяченої вдосконаленню корпоративного управління у фінансових установах.

Незалежні директори

Комітет із висунення кандидатів на посаду керівника планують формувати лише з незалежних директорів. Голова парламентського комітету з національної політики, депутат Демократичної партії Ю Дон Су заявив, що зміни мають запобігти впливу чинних керівників на процес визначення їхніх наступників і зробити процедуру прозорішою та справедливішою.

Сторони також погодилися дозволити акціонерам пропонувати кандидатів незалежним директорам, які входять до комітету з висунення кандидатів.

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Підвищені вимоги до голосування

За даними Комісії з фінансових послуг, для первинного призначення кандидата на посаду CEO буде потрібна підтримка щонайменше двох третин усіх членів комітету. Нині достатньо більшості голосів членів, присутніх на засіданні.

Для керівника, який претендуватиме на другий термін, вимога буде суворішою: кандидат має отримати схвалення щонайменше трьох чвертей усіх членів комітету.

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